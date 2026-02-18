Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин получил 17 лет колонии за передачу данных о военных объектах террористам

Жителя Рязани приговорили к 17 годам колонии за передачу данных о военных объектах
Алексей Филиппов/РИА Новости

Житель Рязани Михаила Велькина получил 17 лет заключения за передачу данных о промышленных и военных объектах в регионе запрещенной в РФ террористической организации. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Рязанского гарнизонного военного суда, который рассматривал дело.

«Суд окончательно назначил Велькину наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 850 тысяч рублей, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении.

43-летнего мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и ст. 275 УК РФ (государственная измена). Как уточняет агентство, приговор еще не вступил в силу.

В январе этого года в Удмуртии местного жителя приговорили к 18 годам лишения свободы за передачу сведений украинской разведке. Известно, что фигурант был судим ранее.

Как установил суд, осужденный, находясь в Можге, через мессенджер вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и в ноябре 2024 года собрал и передал ему данные для использования против безопасности РФ.

Ранее в Орловской области осудили мужчину за попытку поджога станции сотовой связи.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!