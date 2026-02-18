Россиянин получил 17 лет колонии за передачу данных о военных объектах террористам

Житель Рязани Михаила Велькина получил 17 лет заключения за передачу данных о промышленных и военных объектах в регионе запрещенной в РФ террористической организации. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Рязанского гарнизонного военного суда, который рассматривал дело.

«Суд окончательно назначил Велькину наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 850 тысяч рублей, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении.

43-летнего мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и ст. 275 УК РФ (государственная измена). Как уточняет агентство, приговор еще не вступил в силу.

В январе этого года в Удмуртии местного жителя приговорили к 18 годам лишения свободы за передачу сведений украинской разведке. Известно, что фигурант был судим ранее.

Как установил суд, осужденный, находясь в Можге, через мессенджер вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и в ноябре 2024 года собрал и передал ему данные для использования против безопасности РФ.

Ранее в Орловской области осудили мужчину за попытку поджога станции сотовой связи.