Экс-тренер сборной заявил, что российские хоккеисты не дошли бы до финала Олимпиады

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что российские хоккеисты не дошли бы до финала Олимпиады в случае их допуска, передает «Советский спорт».

«У Канады команда очень хорошо сбалансирована. Если тренер позволяет себе держать четырех центральных нападающих в одном звене, то это дорогого стоит, потому что у нас и полтора центрального нападающего не хватит. Не знаю, как будет дальше, но, думаю, Канада своего не упустит на Олимпиаде. Думаю, мы бы до финала не дошли», — сказал Плющев.

Сборная России по хоккею не принимает участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за отстранения.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Уже известно, что Россия пропустит чемпионат мира 2026 года, который пройдет в Швейцарии.

