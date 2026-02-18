В Киеве сообщили, что Мединский провел отдельную встречу с Умеровым

Помощник президента России, глава российской делегации Владимир Мединский встречался в Женеве с секретарем украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым. Об этом сообщила пресс-секретарь Умерова Диана Давитян.

«После основного раунда переговоров в Женеве Украина и РФ провели отдельную встречу. На ней были представлены председатели двух делегаций — Умеров и Мединский соответственно, а также (глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид) Арахамия», — отметила Давитян телеканалу «Общественное».

По ее словам, переговоры длились примерно полтора часа. Какие темы поднимались на встрече — неизвестно.

До этого о встрече с украинской стороной после переговоров заявлял Мединский.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины. Во второй день встреча продлилась около двух часов. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о ее завершении примерно в 13:00 мск. По его словам, беседа была «тяжелой, но деловой». Никаких документов стороны не подписывали, выяснили журналисты РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что в рамках политических вопросов на переговорах в Женеве стороны обсуждали в том числе вывод войск с Донбасса и судьбу Запорожской АЭС.

Ранее прошедшие переговоры в Женеве назвали «не такими уж хорошими».