Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Госдуме рассказали, будет ли Россия защищать Иран от США

Депутат Журавлев: Россия не будет отправлять войска, чтобы защитить Иран от США
saeediex/Shutterstock

В случае атаки США против Ирана Россия не будет направлять войска в Тегеран — соглашения о военно-техническом сотрудничестве между странами это не предполагают. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя информацию о том, что Соединенные Штаты «с 90-процентной вероятностью» начнут военную операцию в Иране в ближайшие недели.

«Во-первых, 90-процентная вероятность — это допущение, которое сложно применять по отношению к Дональду Трампу. Примерно такие же цифры американская пресса называла, когда он чуть было не забрал себе Гренландию или чуть было не присоединил к США Канаду. Как известно, ни та, ни другая до сих пор своей юрисдикции не поменяли, а Трамп о них как будто просто забыл. Во-вторых, что-то я не видел на полях сражений СВО бойцов из Корпуса стражей исламской революции. Почему тогда наши войска должны участвовать в конфликте США и Ирана? Мы выполняем все условия соглашения о военно-техническом сотрудничестве, но они как раз и не предполагают прямого вмешательства — насколько мне известно, в свое время эти пункты были вычеркнуты из документа как раз по требованию иранской стороны», — сказал Журавлев.

До этого неназванный советник американского президента Дональда Трампа рассказал порталу Axios, что вероятность военной операции США против Ирана в ближайшие несколько недель составляет 90%.

По словам источника, глава Белого дома «начинает терять терпение» на фоне американо-иранских переговоров.

Ранее США продолжили наращивать военную мощь на Ближнем Востоке на фоне переговоров с Ираном.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!