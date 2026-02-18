В Госдуме рассказали, будет ли Россия защищать Иран от США

В случае атаки США против Ирана Россия не будет направлять войска в Тегеран — соглашения о военно-техническом сотрудничестве между странами это не предполагают. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя информацию о том, что Соединенные Штаты «с 90-процентной вероятностью» начнут военную операцию в Иране в ближайшие недели.

«Во-первых, 90-процентная вероятность — это допущение, которое сложно применять по отношению к Дональду Трампу. Примерно такие же цифры американская пресса называла, когда он чуть было не забрал себе Гренландию или чуть было не присоединил к США Канаду. Как известно, ни та, ни другая до сих пор своей юрисдикции не поменяли, а Трамп о них как будто просто забыл. Во-вторых, что-то я не видел на полях сражений СВО бойцов из Корпуса стражей исламской революции. Почему тогда наши войска должны участвовать в конфликте США и Ирана? Мы выполняем все условия соглашения о военно-техническом сотрудничестве, но они как раз и не предполагают прямого вмешательства — насколько мне известно, в свое время эти пункты были вычеркнуты из документа как раз по требованию иранской стороны», — сказал Журавлев.

До этого неназванный советник американского президента Дональда Трампа рассказал порталу Axios, что вероятность военной операции США против Ирана в ближайшие несколько недель составляет 90%.

По словам источника, глава Белого дома «начинает терять терпение» на фоне американо-иранских переговоров.

Ранее США продолжили наращивать военную мощь на Ближнем Востоке на фоне переговоров с Ираном.