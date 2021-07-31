Одна из внучек Лукашенко вышла замуж

Старшая внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко, 23-летняя Виктория, вышла замуж. Свадебное фото опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Вы пишете вашу историю…» — сказал президент внучке и ее избраннику.

Сообщается, что всего на торжественном мероприятии в ресторане присутствует около 70 человек, хотя ранее появились «фейки про 400 гостей».

Информация о супруге Виктории не приводится.

Виктория родилась в 1998 году в семье старшего сына Александра Лукашенко — Виктора. Он сейчас занимает должность президента Национального олимпийского комитета страны. Всего в семье четверо детей.

В детском возрасте Виктория пробовала сниматься в кино. Несколько лет назад поступила на платное отделение факультета международных отношений Белорусского Государственного Университета.

Ранее представитель Лукашенко опровергла слухи об ухудшении его здоровья.