Граждане оценили направления, касающиеся благосостояния в народной программе «Единой России»

В опросе по основным разделам народной программы «Единой России» за две недели приняли участие почти миллион человек, проголосовавших в основном за направления, связанные со здравоохранением, поддержкой граждан и доступным жильем. Об этом сообщает сайт партии.

В числе новых мер поддержки, которые предлагают установить люди, — предоставление льготного жилья многодетным, увеличение размеров имеющихся выплат, расширение программы маткапитала. Кроме того, жители регионов предлагают ежегодно индексировать пенсии и социальные пособия, бесплатно выдавать пенсионерам лекарства и обеспечить их мобильной связью.

Среди основных проблем, которые волнуют жителей страны в здравоохранении — оснащение поликлиник и больниц современным оборудованием, увеличение числа специалистов, создание дополнительных программ по диагностике и раннему выявлению заболеваний. Также, по их мнению, необходимо расширить спектр медицинских услуг в амбулаторных условиях.

Еще два направления напрямую касаются создания комфортной среды для жизни. Речь идет о благоустройстве дворовых территорий, велосипедных маршрутов, скверов, парков, обустройстве детских площадок и установке оборудования для занятия спортом.

Кроме того, жители регионов считают необходимым расширить программы льготной ипотеки, ускорить процесс расселения из аварийного жилья, повысить качество строительства многоквартирных домов, усилить государственный контроль за работой управляющих компаний, а также довести стоимость жилья до приемлемого уровня.

В сфере образования среди ключевых задач респонденты называют поддержку школьного образования. Для развития дошкольного образования — строительство новых детсадов и ремонт уже существующих, а также повышение зарплаты воспитателям.

Наиболее активно в формировании народной программы «Единой России» на сайте NP.ER.RU участвуют жители Ростовской области, Ставропольского края, Чеченской Республики и Краснодарского края. В десятку регионов-лидеров также вошли Оренбургская, Брянская, Тюменская, Белгородская, Кемеровская и Тульская области.

17 июля «Единая Россия» запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу. Принять участие в ее формировании электронно можно двумя способами. Первый – проголосовать на сайте NP.ER.RU в одном из одиннадцати разделов, охватывающих основные сферы жизни.