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В Европарламенте рассказали о «далекоидущих уступках» ЕС из-за сделки ФРГ и США по «Северному потоку — 2»

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Global Look Press

Соглашение США и Германии относительно запуска газопровода «Северный поток – 2» чревато «далекоидущими последствиями» для Евросоюза, заявил депутат Европарламента от Бельгии Филип де Ман. «Газета.Ru» ознакомилась с текстом обращения парламентария к Еврокомиссии.

Так, де Ман напомнил о том, что на прошлой неделе Германия подписала с США соглашение относительно «Северного потока – 2», «газопровода, который имеет жизненно важное значение для промышленности в Германии и в целом в Европе». Депутат напомнил о том, что сделка подразумевала отказ от санкций США против проекта газопровода.

«США пообещали снять санкции с немецких и российских инвесторов, участвующих в этом проекте. Эти санкции вводятся в соответствии с экстерриториальными законами США, которые применяются на всей территории ЕС вопреки международному праву. [Европейская] комиссия не приняла никаких мер против этого», — заявил парламентарий.

При этом член ЕП предупредил, что условия данного соглашения являются «далекоидущими уступками» в пользу Соединённых Штатов.

«Чтобы обеспечить отмену этих незаконных санкций, федеральное правительство Германии было вынуждено пойти на далекоидущие уступки США, такие как: финансирование транзита газа через Украину, обеспечение ее постоянного статуса страны-транзитера (что будет стоить миллиарды) и введение санкций против России в случае, если она решит использовать свои трубопроводы для оказания давления», — добавил де Ман.

В связи с этим он обратился к Еврокомиссии с вопросом о том, какого мнения она придерживается «относительно вмешательства администрации Байдена в энергоснабжение ЕС».

«Определила ли она [Европейская комиссия] те интересы США на Украине, которые могут нанести вред ЕС?.. Согласна ли она [Европейская комиссия] с тем, что вмешательство США и соблюдение ими экстерриториального законодательства являются формой агрессии?», — спросил депутат.

21 июля США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2». Стороны договорились, что в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязана применить в отношении России санкции.

Кроме того, Германия берет на себя обязательство создать для Украины «зеленый фонд», чтобы поддержать энергетический переход Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность. В этот фонд Берлином будет внесено первоначальное пожертвование в размере не менее $175 млн.

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