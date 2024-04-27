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Макрон планирует визит в Германию в мае и июне

Reuters: Макрон планирует посетить Германию в мае и еще раз в июне

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Petr David Josek/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен прибыть с визитом в Германию в мае и, вероятно, вновь посетит ФРГ уже в июне. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники.

«Президент Франции Эммануэль Макрон хочет провести несколько дней в Германии в мае и, возможно, приехать снова в июне», — пишут журналисты.

Источники рассказали, что французский президент будет находиться в Германии с 26 по 28 мая. Его примет федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Также Макрон выступит с речью о Европе в Дрездене.

В публикации отмечается, что решение о визите президента в Германию в июне пока не принято.

В начале апреля газета The Wall Street Journal писала, что Франция пыталась убедить Германию и США перестать транслировать границы вовлеченности в украинский конфликт, чтобы заставить Россию гадать об их действиях, но они выступили против этой идеи.

Ранее кандидат в депутаты Европарламента раскритиковала военную помощь Киеву.

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