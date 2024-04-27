Клопп рассказал о перепалке с Салахом

Тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал перепалку с Салахом, которая произошла на 82-й минуте матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вест Хэма», когда египтянин готовился выйти на замену, передает «Би-би-си».

«Могу ли я раскрыть, что было сказано? Нет. Мы уже поговорили об этом в раздевалке. Для меня все уже в прошлом», — сказал Клопп.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает третье место, набрав 75 очков. Лидирует в чемпионате лондонский «Арсенал», имея в активе 77 баллов. На одно очко от «Арсенала» отстает «Манчестер Сити».

Немецкий специалист работает в «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. Он покинет команду после окончания текущего сезона.

Ранее Клопп допустил завершение тренерской карьеры.