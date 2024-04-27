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Суд приговорил контрактника к шести годам колонии за отсутствие на службе

В Магнитогорске контрактника приговорили к 6 годам колонии за отсутствие на службе

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Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил контрактника, ветерана СВО, к шести годам колонии за отсутствие на службе. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Он не прибыл на службу из отпуска в январе, после чего не появлялся еще три месяца. Военнослужащий утверждал, что проходил реабилитацию после ранения. Однако доказать суду это ему не удалось.

«Суд пришел к выводу о назначении ему за совершенное преступление наказания в виде реального лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

До этого в Волгограде суд вынес приговор в отношении пяти военнослужащих, которые с целью уклонения от повторного участия в специальной военной операции дали взятки исполняющему обязанности командира батальона. Самым строгим наказанием стало наказание в два года общего режима.

Офицер, обвиняемый в получении взяток, активно сотрудничал со следствием СКР, и сведений о возбуждении в отношении него уголовного дела у издания не имеется.

Ранее женщину-ефрейтора осудили за уклонение от мобилизации.

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