На Украине собираются уволить трех министров

Осенью как минимум три министра правительства Украины могут лишиться своих постов. Об этом заявил председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24», сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, что полноценный отчет кабмина мы услышим в сентябре. У нас действительно есть много разных вопросов к министерствам. Осенью мы как минимум трех министров ожидаем, что лишим статуса министра», — сказал Арахамия.

Председатель фракции при этом не уточнил, о каких министрах идет речь.

До этого депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что осенью может лишиться своего поста и президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, прошедший в Киеве крестный ход стал «репетицией» возможных протестов в стране.

13 июня подал заявление об отставке глава МВД Украины Арсен Аваков, занимавший пост с 2014 года. Ему на смену пришел депутат от фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Денис Монастырский.