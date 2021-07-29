Пушков уличил Зеленского во лжи в ответе на статью Путина

Член Совфеда Алексей Пушков уличил президента Украины Владимира Зеленского во лжи в ответе на статью главы России Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в своей речи украинский лидер «юлит и изворачивается», так как не может доказать древность Украины.

Как отметил Сенатор, у Украины отсутствовала государственность до 20-го века.

«И древней земли такой не было. А потому нет никаких «камней», которые бы это опровергли. Киевская Русь была, а не Украина — это и есть факт», — заявил Пушков.

Кроме того, он указал на несостоятельность тезиса об исторической связи Украины и Крыма.

Парламентарий подчеркнул, что крымский полуостров «вообще никогда ни к чему украинскому отношения не имел».

«Даже идеологи украинского национализма на него не претендовали», — написал политик.

Он также назвал ответ Зеленского «демагогией и увиливанием от реальных вопросов, которые ставит история».

Ранее Зеленский заявил, что Киевская Русь является матерью украинской истории. В связи с этим он призвал «дальних родственников», в том числе Россию, не претендовать на «историю Украины».