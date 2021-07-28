Россия и США обсудили контроль над ядерным вооружением в Женеве

Американская и российская делегации обсудили в ходе переговоров по стратегической стабильности в Женеве ситуацию в сфере безопасности и перспективы установления «нового контроля над ядерным вооружением». Об этом в среду, 28 июля, сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

По сообщению ведомства, встреча была «профессиональной и предметной». Стороны также обсудили формат будущих сессий диалога по стратегической стабильности. В пресс-релизе Госдепа указано, что Вашингтон привержен тому, чтобы сокращать риски вооруженного конфликта и угрозы ядерной войны.

Следующая встреча делегаций РФ и США для консультаций по стратегической стабильности состоится в конце сентября.

16 июня Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в Женеве. Главы государств подтвердили взаимную приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и договорились запустить комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.