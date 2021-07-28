Россию заподозрили в кампании по дискредитации кандидатки в канцлеры Германии

Россия якобы пытается помешать проведению предвыборной кампании кандидатки на пост немецкого канцлера — сопредседателя партии «Союз 90/Зеленые» Анналены Бербок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в российском правительстве.

«Бербок <...> привлекает внимание Кремля своим воинственным отношением к России, а ее промахи в ходе предвыборной кампании сделали ее уязвимой», — говорится в статье.

По данным агентства, Россия обратила внимание на кандидатку от «Зеленых» после того, как соцопросы показали, что Бербок выбилась в лидеры.

Bloomberg отмечает, что Бербок выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2», и из этого делает вывод, что ее избрание крайне нежелательно для России. Близкий к правительству РФ источник подтвердил агентству, что в Кремле готовы на все, чтобы она не получила власть.

Представитель «Зеленых» Ян Хелтинг рассказал журналистам о кибератаках на членов партии и отметил повышенное внимание к ним со стороны связанных с российскими властями информационных сайтов и страниц в социальных сетях.

Как пишет Bloomberg, компрометирующие публикации направлены в том числе против Бербок. Так, в одной из статьей, распространявшейся в социальной сети Facebook, было написано о ее высказывании про необходимость отменить пенсии вдовам ради финансирования программы по поддержке беженцев. В мае это сообщение разместили 2800 раз в течение дня.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель посоветовала своему преемнику продолжать диалог с Россией.