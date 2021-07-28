В Крыму назвали «потоком лжи» слова Зеленского о том, что Украина – мать полуострова

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крым — это ребенок Украины, являются «ложью» и подменой исторических фактов, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя ответ президента Украины на статью российского лидера Владимира Путина о единстве и русских, и украинцев.

Так, по мнению Бальбека, слова Зеленского о том, что 24 украинские области и полуостров Крым — «родные дети» Украины, свидетельствуют о незнании истории президентом Украины.

«Ложь льется потоком из уст украинского лидера, ведь только полный невежда в истории мог включить на тот момент византийский Крым в состав Киевской Руси. Крым — это колыбель русского православия, но уж точно не один из регионов тогдашнего Древнерусского государства. Крым стал частью России только в ходе завоевательных походов при Екатерине II, и с этого момента он навсегда стал русским», — сказал парламентарий.

По словам парламентария, подобные заявления свидетельствуют о том, что Зеленский пытается «подменить исторические факты».

«Зеленский пытается смыть с себя клеймо лжеца, которое он получил после статьи Владимира Путина о русско-украинском единстве. Но клеймо, как известно, не смывается. Кого мы видим перед собой? Запутавшегося в собственном вранье жалкого политикана, который мечется из стороны в сторону, пытаясь умными фразами подменить исторические факты, что именно русские создали Украину, подарили ей территории и поддерживали в тяжёлые периоды её независимости», — добавил Бальбек.

Ранее Зеленский в своем профиле в Instagram опубликовал ответ на статью Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В своем обращении украинский лидер назвал Киевскую Русь матерью украинской истории и призвал «дальних родственников», в том числе Россию, не претендовать на «историю Украины».

«24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где она произошла, за тысячи километров», — подчеркнул президент.

12 июля президент Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой назвал общей бедой «стену», возникшую в последние годы между Россией и Украиной.