Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Беременная женщина пострадала при столкновении автобуса и грузовика на МКАД

112: семь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Автобус и грузовой автомобиль столкнулись на северо-западе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

ДТП произошло на 72-м км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). В момент аварии в салоне автобуса находились более 20 человек.

«Семь человек пострадали <...>. Среди них беременная женщина», — говорится в публикации.

По данным журналистов, на место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб. Медики осматривают людей, получивших травмы.

21 марта на улице Краснофлотцев в Екатеринбурге столкнулись автобус и легковая машина. Как рассказали очевидцы, автомобиль ехал со стороны Шефской улицы и не вписался в поворот. В результате транспортное средство оказалось на встречной полосе, по которой двигался автобус. В салоне машины находились отец и дочь. Свидетели сообщили, что они как будто были «немножечко пьяные». Информация о пострадавших не поступала.

За два дня до этого в Комсомольске-на-Амуре произошло ДТП с участием машины Росгвардии. Служебный автомобиль ехал по Пионерской улице и на перекрестке не уступил дорогу рейсовому автобусу, у которого было преимущество. В момент столкновения в автобусе находились 10 человек, одна пассажирка — 45-летняя женщина — пострадала.

Ранее в Сочи столкнулись экскурсионный и школьный автобусы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
