Беременная женщина пострадала при столкновении автобуса и грузовика на МКАД

112: семь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Автобус и грузовой автомобиль столкнулись на северо-западе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

ДТП произошло на 72-м км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). В момент аварии в салоне автобуса находились более 20 человек.

«Семь человек пострадали <...>. Среди них беременная женщина», — говорится в публикации.

По данным журналистов, на место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб. Медики осматривают людей, получивших травмы.

