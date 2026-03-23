Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Губерниев назвал Вяльбе «тетушкой Леной»

Владимир Астапкович/РИА Новости

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил в своем Telegram-канале, что Елена Вяльбе теперь не будет первым лицом российских лыж.

«Пожелаю удачи новому руководству новой ассоциации лыжных видов. Дмитрий Свищев справится Секте бывшей начальницы ФЛГР надо понимать, что тетушка Лена теперь не просто не первое лицо, а всего лишь одна из замов», — написал Губерниев.

23 марта министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил о выдвижении кандидатуры Дмитрия Свищева на пост главы Объединенной лыжной федерации России.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!