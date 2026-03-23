Губерниев назвал Вяльбе «тетушкой Леной»

Губерниев о Вяльбе: тетушка Лена теперь всего лишь одна из замов

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил в своем Telegram-канале, что Елена Вяльбе теперь не будет первым лицом российских лыж.

«Пожелаю удачи новому руководству новой ассоциации лыжных видов. Дмитрий Свищев справится Секте бывшей начальницы ФЛГР надо понимать, что тетушка Лена теперь не просто не первое лицо, а всего лишь одна из замов», — написал Губерниев.

23 марта министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил о выдвижении кандидатуры Дмитрия Свищева на пост главы Объединенной лыжной федерации России.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.



