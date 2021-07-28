Ким Чен Ын сравнил положение в КНДР с военным временем

Лидер КНДР Ким Чен Ын сравнил положение дел в стране с трудностями военного времени — по его словам, пандемия стала «критическим моментом» для Северной Кореи. Об этом он сообщил на национальной конференции ветеранов по случаю 68-летия заключения перемирия в Корейской войне, передает РИА «Новости».

«Но, как и поколение победителей, которое, столкнувшись с самым серьезным национальным бедствием, проявило самую большую храбрость и обрело самую крупную победу и почести, наше поколение продолжит эту прекрасную традицию и превратит нынешний сложный решающий период в еще большую новую победу», — отметил он.

Ранее ВОЗ подтвердила, что в Северной Корее по-прежнему нет коронавируса. Отмечается, что из 718 недавно прошедших тестирование граждан 127 человек с симптомами оказались больными гриппоподобным заболеванием или ОРВИ.

В мае в КНДР заявили о возможной передаче коронавируса через «приносимые ветром странные объекты» — листовки из Южной Кореи. Также власти страны были озабочены тем, что вакцины в других странах якобы не продемонстрировали эффективность в предотвращении распространения коронавируса, поэтому жителям республики необходимо серьезно отнестись к профилактическим мерам.