Байден считает, что у РФ есть лишь нефть и ядерное оружие

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что экономика России опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы. Об этом сообщает Bloomberg.

Когда американский глава выступал в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки 27 июля, он напомнил о встрече с главой России Владимиром Путиным, состоявшейся в Женеве.

Как считает Байден, у российского коллеги имеется «реальная проблема».

«Он руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Больше ничего», — подчеркнул 46-й глава Белого дома.

По мнению Байдена, Путин знает, что сейчас находится в «неприятном положении».

»...и это, на мой взгляд, делает его еще более опасным», — отметил президент США.

Ранее сообщалось, что переговоры РФ и США по стратегической стабильности пройдут 28 июля.