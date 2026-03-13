Покормившую голубя в парке женщину оштрафовали на $200

The Sun: британка покормила голубя в парке и была оштрафована на $200

Женщину в Англии оштрафовали на $200 за кормление голубя в парке, пишет The Sun.

Сэм Экинс из Хаддерсфилда получила штраф в размере $200 после того, как покормила голубя в центре Манчестера, пишет The Sun. Инцидент произошел в садах Пикадилли, куда девушка приехала вместе со своей подругой, чтобы отметить ее день рождения.

По словам Экинс, они сидели у входа в парк и ели ролл из McDonald's, когда к ним подошел голубь. Девушка отломила небольшой кусочек тортильи и бросила птице. В этот момент к ней подошли два сотрудника экологической службы.

Они заявили, что кормление птицы является нарушением правил обращения с мусором, и выписали девушке штраф. Подобных инспекторов местные жители нередко называют «полицией мусора».

«Я не могла поверить — это был просто маленький кусочек тортильи. Я же не выбросила на землю целый ужин», — рассказала Сэм.

Она утверждает, что извинилась и объяснила, что впервые находится в городе и не знала о таком запрете. По словам Экинс, один из сотрудников сначала хотел ограничиться предупреждением, но затем попросил удостоверение личности и выписал штраф.

Девушка добавила, что сотрудники даже заявили, что «делают одолжение», выписывая только один штраф вместо двух — на нее и ее подругу.

В городском совете Манчестера заявили, что выбрасывание пищи на землю считается мусором и может привести к штрафу. По словам представителей властей, такие меры направлены на предотвращение появления вредителей и поддержание чистоты общественных пространств.

При этом в совете подтвердили, что после обращения Экинс рассмотрение штрафа временно приостановлено, чтобы детально изучить обстоятельства произошедшего. Девушка намерена подать официальную апелляцию.

