Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Покормившую голубя в парке женщину оштрафовали на $200

Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Женщину в Англии оштрафовали на $200 за кормление голубя в парке, пишет The Sun.

Сэм Экинс из Хаддерсфилда получила штраф в размере $200 после того, как покормила голубя в центре Манчестера, пишет The Sun. Инцидент произошел в садах Пикадилли, куда девушка приехала вместе со своей подругой, чтобы отметить ее день рождения.

По словам Экинс, они сидели у входа в парк и ели ролл из McDonald's, когда к ним подошел голубь. Девушка отломила небольшой кусочек тортильи и бросила птице. В этот момент к ней подошли два сотрудника экологической службы.

Они заявили, что кормление птицы является нарушением правил обращения с мусором, и выписали девушке штраф. Подобных инспекторов местные жители нередко называют «полицией мусора».

«Я не могла поверить — это был просто маленький кусочек тортильи. Я же не выбросила на землю целый ужин», — рассказала Сэм.

Она утверждает, что извинилась и объяснила, что впервые находится в городе и не знала о таком запрете. По словам Экинс, один из сотрудников сначала хотел ограничиться предупреждением, но затем попросил удостоверение личности и выписал штраф.

Девушка добавила, что сотрудники даже заявили, что «делают одолжение», выписывая только один штраф вместо двух — на нее и ее подругу.

В городском совете Манчестера заявили, что выбрасывание пищи на землю считается мусором и может привести к штрафу. По словам представителей властей, такие меры направлены на предотвращение появления вредителей и поддержание чистоты общественных пространств.

При этом в совете подтвердили, что после обращения Экинс рассмотрение штрафа временно приостановлено, чтобы детально изучить обстоятельства произошедшего. Девушка намерена подать официальную апелляцию.

Ранее сообщалось, что в польском городе голубей будут кормить противозачаточной кукурузой.

 
Теперь вы знаете
Россия уже в шаге от стагфляции. Кого уволят и куда сложнее всего устроиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!