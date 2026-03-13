В Госдуме поддержали семью, против которой завели дело из-за гендер-пати у памятника Жукову

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как семья из Калужской области устроила гендер-пати у памятника Жукову и испачкала его краской. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил «Газете.Ru», что семью вряд ли накажут, поскольку умысла испортить монумент у них не было.

«Уголовное дело возбуждают по факту, а не в отношении конкретных лиц. Факт инцидента был, теперь задача следствия выяснить его подоплеку. Совершенно необязательно, что последует наказание, полагаю, так и будет в данном случае. Осквернение памятников подразумевает действия «в целях причинения ущерба». По мне так очевидно, что никакого умысла не было. Хотя вопросы в отношении участников «мероприятия» есть», — сказал он.

Депутат выразил надежду, что у семьи все будет хорошо, несмотря на их поступок.

«Понятно, что все связанное с предстоящим рождением ребенка крайне важно для семьи. Трое пацанов — это счастье. Но вряд ли это повод устраивать шоу. Хотели прославиться — что ж, у них получилось. И получилось неудачно. От недомыслия до неприятностей очень короткий путь. Надеюсь, что уроки из данной истории будут извлечены и у этой семьи в дальнейшем все будет хорошо», — добавил он.

12 марта Следственный комитет сообщил, что в Калужской области возбуждено уголовное дело по факту осквернения мемориального комплекса, посвященного защитникам Отечества. В ведомстве уточнили, что «неустановленное лицо» облило краской мемориальный комплекс «Родина Маршала Георгия Константиновича Жукова» в деревне Стрелковка Жуковского района.

По информации Telegram-канала «ES!», на памятнике появилась краска во время проведения гендер-пати — мероприятия, посвященного определению пола ребенка. Предварительно, мужчина со своей беременной женой и двумя маленькими детьми распылили в воздухе рядом с мемориальным комплексом два баллона с синей краской, часть которой попала на постамент памятника.

