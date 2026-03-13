Военный эксперт рассказал о сомнительной тактике ВСУ

Новая тактика украинской армии, связанная с нанесением ударов беспилотными летательными аппаратами не по артиллерийским орудиям, а по расчетам, вызывает сомнения. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, отделить орудие от расчета почти невозможно.

«Подготовленный расчет намного важнее артиллерийского орудия, так как оружие можно изготовить, а вот подготовленных людей надо поискать. Другой вопрос, что большая часть артиллерии у нас самоходная — это предполагает нахождение там людей», — сказал эксперт.

По этой причине, как отметил Дандыкин, сложно представить, как БПЛА могут наносить удары не по орудию, а по людям. Он добавил, что такое теоретически возможно в случае с буксируемым оружием, однако и там есть свои сложности.

«Там после нанесения удара расчеты сразу уходят в укрытие. Есть нестыковка», — заключил он.

До этого Telegram-канал «Архангел спецназа» заявил, что украинские военнослужащие на фоне весенней распутицы начали очень активную работу по поиску бойцов Вооруженных сил РФ в приграничье.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты начали тонуть в своих же окопах.