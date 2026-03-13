На Ставрополье недовольный звуком питбайка мужчина выстрелил в голову 11-летнему водителю

На Ставрополье мужчину задержали за стрельбу по школьнику из-за шума

Жителя Ставропольского края подозревают в стрельбе по несовершеннолетнему. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 11-летний мальчик вместе с другом проезжал на питбайке мимо дома 58-летнего фигуранта. Мужчине не понравился звук транспортного средства, поэтому он схватился за винтовку и выстрелил маленькому водителю в голову.

Поняв, что совершил преступление, мужчина попытался спрятать оружие, но позже правоохранители нашли винтовку в пристройке.

«Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мальчик остался жив. Второй ребенок не пострадал», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На данный момент фигурант находится под арестом. Следователи тем временем выясняют все обстоятельства произошедшего.

