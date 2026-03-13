В приграничных регионах России уничтожили более 40 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за 10 часов сбили 42 украинских БПЛА над двумя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, с 08:00 мск до 18:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 33 — над Белгородской областью и девять БПЛА — над Курской областью.

Минувшей ночью над территорией РФ сбили 176 украинских дронов самолетного типа. В Крыму перехватили 80 летательных аппаратов, в Адыгее — 29, в Краснодарском крае — 25, над акваторией Азовского моря — 18. Семь целей нейтрализовали в Ростовской области, пять — в Курской области, три — в Ставропольском крае. Над акваторией Черного моря и в Брянской области уничтожили по два БПЛА, в Татарстане и Белгородской, Липецкой, Астраханской, Волгоградской областях — по одному.

12 марта в Краснодарском крае после атаки украинских БПЛА выявили повреждение сельскохозяйственного предприятия. Объект, которому был нанесен урон, расположен в промышленной зоне станицы Новоминской в Каневском районе. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, на предприятии были повреждены административные здания и цистерны с патокой. Было зафиксировано возгорание, его оперативно ликвидировали сотрудники профильных служб. В результате удара пострадали три человека. Одного из них спасти не удалось, остальным потребовалась госпитализация.

