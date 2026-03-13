«Не могут смириться с женщиной-адмиралом». Что не так с заявлениями Ирана об авианосцах США

Иран заявил, что вывел из строя американский авианосец Abraham Lincoln. Однако никаких подтверждений успешности ударов не приводилось. Также в Тегеране утверждают, что американские военные «из страха» подожгли авианосец Gerald R. Ford. Почему заявлению иранских военных трудно поверить и при чем тут женщина-адмирал — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Иран вывел из строя американский авианосец «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln, CVN-72). Об этом сообщил спикер штаба командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

«Авианосец «Авраам Линкольн» был атакован военно-морскими силами КСИР и выведен из строя. Он покинул регион и возвращается в США», — заявил Эбрахим Зольфагари.

Никаких деталей при этом спикер штаба командования «Хатам аль-Анбия» не привел. О разного рода атаках на этот корабль ВМС США иранская сторона ранее сообщала неоднократно. Однако никаких подтверждений успешности ударов как правило не приводилось.

Тот же представитель центрального штаба ВС Исламской Республики утверждает, что военнослужащие США сами устроили пожар на авианосце USS Gerald R. Ford, чтобы более не участвовать в боевых действиях против Ирана. По утверждению иранских военных, они сделала это «из-за страха».

Американский авианосец «Джеральд Р. Форд» U.S. Navy

США не теряли авианосцы с 1942 года

Напомним, «Авраам Линкольн» — атомный авианосец, пятый корабль типа «Нимиц». Водоизмещение «Линкольна» составляет 97 тыс. тонн. Длина — 332,8 метров, ширина — 76,8 м, осадка — 11,3 м. Скорость хода — 30 узлов (56 км/час). Экипаж CVN-72 составляет 3200 человек плюс 2480 человек составляет численность авиакрыла.

Авиационная группа «Линкольна» включает 90 самолетов и вертолетов. В боевых действиях авианосец ВМС США принимает участие как правило в составе авианосной ударной группы (в ВМС США принят термин «боевая группа»).

Обычно это 1-2 крейсера с управляемым ракетным оружием (УРО), 2-3 эсминца УРО, 1-2 многоцелевых атомных подводных лодок, суда обеспечения с запасами материальных средств. Корабли авианосной ударной группы в основном выполняют задачи по прикрытию авианосца от возможных ударов противника.

Последний раз корабль такого класса был потоплен в ходе боевых действий 29 октября 1942 года (авианосец СV-8 «Хорнет» во время боев у островов Санта-Крус на Тихом океане). С тех пор (на протяжении почти 84 лет) ни одного авианосца ВМС США не утрачивали.

А где доказательства?

Если бы Ирану удалось даже повредить «Авраама Линкольна», то это была бы морская победа просто небывалого, немыслимого масштаба и значения. Однако факт такой удачи иранской стороне следовало бы непременно подтвердить материалами объективного контроля (фото контроля). А если таких материалов нет, то нет и факта поражения.

Как ранее писала «Газета.Ru», подтвердить свои боевые успехи данными объективного контроля стремились военные во все времена и во всех вооруженных конфликтах. И это делалось даже на заре зарождения высоких технологий.

К примеру, подводная лодка Балтийского флота Л-3 считалась одной из самых результативных лодок советского флота, ей приписывалось потопление 22 транспортов и пять кораблей. Однако на самом деле все оказалось существенно скромнее: торпедами потоплены одно немецкое судно и один нейтральный шведский транспорт; от поставленных лодкой мин погибли два немецких транспорта. Или же за первых три месяца 1942 года подводные лодки Северного флота уничтожили 34 вражеских транспорта. Но потом было подтверждено только потопление 12 кораблей и судов. Да и таких фактов в любой армии и в любом флоте более чем достаточно.

Так что нет данных объективного контроля — нет и боевого успеха.

И что значит слова из официального сообщения иранской стороны – «выведен из строя»? И в то же время этот же корабль «покинул регион и возвращается в США».

То есть CVN-72 «Авраам Линкольн» сохранил ход, намерен пересечь два океана и вернуться в военно-морскую базу «Норфолк» (а если в родную базу, Сан-Диего на тихоокеанском побережье США, так это еще дальше). Тогда в чем заключаются смысл иранского сообщения «выведен из строя»?

Можно допустить, что особенно иранскую сторону раздражает тот факт, что командиром CVN-72 «Авраам Линкольн» является 54-летняя контр-адмирал Эми Н. Бауэрншмидт, а это первая женщина, назначенная на пост командира американского атомного авианосца. Вот уж с этим фактом в КСИР смирится явно не могут.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).