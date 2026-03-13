Путин поздравил академика РАН Шабунина с юбилеем

Путин поздравил академика РАН Шабунина с 65-летием и высоко оценил его заслуги

Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН и директора Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина Алексея Шабунина с 65-летием. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил высокий профессиональный авторитет ученого и его вклад в развитие отечественной хирургии.

«Ваша плодотворная научная, клиническая, наставническая деятельность, созданные вами уникальные методики диагностики и лечения опасных заболеваний достойны самого глубокого признания», — отмечается в поздравлении.

Путин пожелал академику крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.

13 марта Путин также поздравил актрису и народную артистку РФ Ирину Алферову с 75-летним юбилеем. Глава государства отметил, что коллеги и публика «высоко ценят ваш талант, актерское мастерство, творческую самоотдачу».

Наибольший за всю творческую карьеру успех Ирине Алферовой принесла роль Констанции Бонасье в приключенческой комедии «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978 год). За ними последовали съемки в мелодрамах «С любимыми не расставайтесь» (1979 год) и «Предчувствие любви» (1982 год), в которых актриса исполнила главные роли вместе с мужем Александром Абдуловым. Всего в фильмографии актрисы более 50 картин.

