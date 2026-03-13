В Иране заявили о сотнях погибших детей и женщин в стране при атаках США и Израиля

ISNA: более 200 детей и 220 женщин погибли в Иране при ударах США и Израиля
Более 200 детей и свыше 220 женщин погибли в Иране в результате ударов США и Израиля по стране. Такие данные Министерства здравоохранения исламской республики привело агентство ISNA.

По информации агентства, жертвами ударов стали по меньшей мере 202 несовершеннолетних, в том числе 12 детей младше пяти лет, а также 223 женщины.

Были ранены 2 729 женщин и 1 190 детей, в том числе 41 ребенок в возрасте до двух лет.

По данным ISNA, при обстрелах повреждения получили 152 медицинских центра и 32 автомобиля скорой помощи. Из шести больниц полностью эвакуировали пациентов и персонал. При исполнении служебных обязанностей не выжили 16 медицинских работников.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

