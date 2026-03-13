Психолог рассказала, почему обычным людям интересно следить за жизнью звезд

Обычным людям интересно следить за жизнью звезд, поскольку это позволяет расслабиться и примерить на себя «идеальную жизнь». Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

«Мы видим звезду на экране неделя за неделей, нам кажется, что мы знаем ее привычки, характер. Возникает иллюзия близости и дружбы. Мозгу все равно, что связь односторонняя: мы получаем порцию «гормона привязанности», чувствуя себя частью жизни этого человека. Звезды часто проектор наших желаний, идеальной жизни, где есть все: успех, красота, богатство, страсть. Мы словно примериваем на себя эту жизнь, получая дофаминовое подкрепление без реальных усилий. Собственный быт утомителен. Наблюдение за драмой звезд — легкий и доступный способ диссоциироваться, переключить мозг в режим «сплетни», который не требует интеллектуальных затрат. Мы либо тянемся к «успешному успеху», чтобы понять, как надо, либо, наоборот, утешаем себя, видя провалы звезд («у них тоже проблемы»)», — сказала она.

Булгакова подчеркнула, что зависть и постоянное ожидание новых постов от кумира могут говорить о нездоровом интересе.

«Нездоровый интерес — когда своя жизнь становится несущественной, а эмоции вы испытываете только от событий в жизни кумира, постоянное ожидание нового поста, тревога, нездоровая фиксация. Умеренный интерес — это вариант нормы, часть современной культуры, способ расслабиться или найти темы для беседы. Здоровый интерес к звездам приносит радость и расслабление, а не тревогу и зависть. Вы четко осознаете границу: «Он —звезда на экране, я — здесь, в своей жизни», и чужая жизнь не мешает вам строить свою, ведь она у вас одна», — добавила она.

