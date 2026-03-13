СМИ: немецкие священники «снабжали» друг друга несовершеннолетними мальчиками

Bild: католическую архиепархию города Падерборна обвинили в педофилии
Global Look Press

Обвинения в сексуальной эксплуатации детей в отношении католической архиепархии города Падерборна (ФРГ) опубликовала газета Bild.

«Согласно исследованию (которое провел Падерборнский университет. — прим. «Газета.Ru»), члены церкви якобы снабжали друг друга несовершеннолетними мальчиками. Стало известно также, что бывший архиепископ Йоханнес Иоахим кардинал Дегенхардт, предположительно, был причастен к сексуальному насилию во время своего пребывания на посту», — передает немецкое издание.

Как отмечается, Дегенхардт возглавлял архиепархию Падерборна с 1974 года до 2002 года. За год до его кончины Папа Иоанн Павел II неожиданно возвел его в сан кардинала. Теперь новые обвинения в растлении детей касаются возможных уголовных преступлений, совершенных самим Дегенхардтом за время его длительного пребывания на этом посту, сообщают журналисты.

Сообщается также, что преступная сеть занималась трудоустройством изнасилованных мальчиков. По данным правозащитной организации из Падерборна, члены сети педофилов передавали друг другу несовершеннолетних мальчиков. Сообщается также, что детей перевозили в дома священнослужителей с помощью церковной транспортной службы.

Обвинения в адрес кардинала Дегенхардта впервые были опубликованы в немецких СМИ прошлой осенью. Однако, по данным архиепархии Падерборна, на тот момент никаких конкретных доказательств его преступлений представлено не было, отмечается в материале.

Ранее в Британии викарий попал в тюрьму за изображения сексуального насилия над детьми.

 
Россия уже в шаге от стагфляции. Кого уволят и куда сложнее всего устроиться
