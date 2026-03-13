В Подмосковье первый замглавы Звездного Городка задержан по делу о коррупции

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

СК: на замглавы Звездного Городка и его зама завели дело о взятках на ₽9,97 млн
Уголовное дело о коррупции возбуждено против первого заместителя главы подмосковного Звездного Городка и шести его предполагаемых сообщников. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Фигурантами дела является сам первый замглавы, а также четверо предпринимателей и двое посредников. По данным следствия, с 2023 по 2025 год глава городского округа и его заместитель получили взятки от бизнесменов и посредников на сумму в 9 млн 970 тысяч рублей. За эти деньги взяткодателем полагалось покровительство по муниципальным контрактам связанным с благоустройством территории и ремонтом муниципальных зданий и сооружений.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

13 марта сообщалось, что бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко приговорили к 10 годам лишения свободы за получение взятки. Он получил от предпринимателей более 20 млн рублей за беспрепятственное заключение госконтрактов.

Ранее суд арестовал главу Осташковского округа Тверской области.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!