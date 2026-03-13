В Подмосковье первый замглавы Звездного Городка задержан по делу о коррупции

СК: на замглавы Звездного Городка и его зама завели дело о взятках на ₽9,97 млн

Уголовное дело о коррупции возбуждено против первого заместителя главы подмосковного Звездного Городка и шести его предполагаемых сообщников. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Фигурантами дела является сам первый замглавы, а также четверо предпринимателей и двое посредников. По данным следствия, с 2023 по 2025 год глава городского округа и его заместитель получили взятки от бизнесменов и посредников на сумму в 9 млн 970 тысяч рублей. За эти деньги взяткодателем полагалось покровительство по муниципальным контрактам связанным с благоустройством территории и ремонтом муниципальных зданий и сооружений.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

13 марта сообщалось, что бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко приговорили к 10 годам лишения свободы за получение взятки. Он получил от предпринимателей более 20 млн рублей за беспрепятственное заключение госконтрактов.

Ранее суд арестовал главу Осташковского округа Тверской области.