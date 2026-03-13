Российский лыжник рассказал, есть ли заговор против Большунова

Лыжник Волков: у меня нет никакого заговора против Большунова

Российский лыжник Сергей Волков заявил об отсутствии заговора против Александра Большунова, передает РИА Новости.

«Я могу сказать только за себя. У меня никакого заговора против него нет. Ни у меня, ни у моих друзей, ни у нашей команды никакого заговора нет», — сказал Волков.

Ранее Большунов заявил в эфире «России 24», что в начале сезона его лыжи ехали неидеально. Лыжник предположил, что это связано с чьими-то высокими ставками на внутренние старты.

1 марта Большунов выиграл золотую медаль чемпионата России в коньковом спринте. Его результат составил 3 минуты 18,18 секунды. Серебряную награду завоевал Егор Митрошин (+0,10). Тройку сильнейших Иван Горбунов (+0,25).

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).



Ранее Елена Вяльбе опровергла слухи о предвзятости сервисменов в отношении Большунова.