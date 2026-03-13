Россиянка сломала ногу во время попытки выбрать товар в магазине косметики

Mash: покупательница сломала ногу в магазине косметики и отсудила у него деньги

Девушка упала в магазине косметики и получила компенсацию. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, россиянка по имени Кристина пришла в магазин, но, выбирая товары, наступила на лужу от разбитого парфюма и, поскользнувшись, упала.

«Дальше – перелом, больница и вынужденный отпуск на полгода», – сообщается в публикации.

Пострадавшая потребовала у сети, в филиале которой она получила травму, шесть миллионов рублей, однако не получила эти деньги. В компании заявили, что ответственность лежит на клининговой компании, сотрудник которой не убрал разбитый парфюм.

Судебный разбирательства продолжались несколько лет. В результате суд встал на сторону Кристины и обязал выплатить ей четыре миллиона рублей. В них вошли судебные расходы, зарплата, которую она недополучила и другое.

