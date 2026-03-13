Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянка сломала ногу во время попытки выбрать товар в магазине косметики

Mash: покупательница сломала ногу в магазине косметики и отсудила у него деньги
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Девушка упала в магазине косметики и получила компенсацию. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, россиянка по имени Кристина пришла в магазин, но, выбирая товары, наступила на лужу от разбитого парфюма и, поскользнувшись, упала.

«Дальше – перелом, больница и вынужденный отпуск на полгода», – сообщается в публикации.

Пострадавшая потребовала у сети, в филиале которой она получила травму, шесть миллионов рублей, однако не получила эти деньги. В компании заявили, что ответственность лежит на клининговой компании, сотрудник которой не убрал разбитый парфюм.

Судебный разбирательства продолжались несколько лет. В результате суд встал на сторону Кристины и обязал выплатить ей четыре миллиона рублей. В них вошли судебные расходы, зарплата, которую она недополучила и другое.

До этого в Южной Корее иностранка стала фигуранткой разбирательств после попытки обмануть салон красоты. С помощью ИИ она подделала доказательства неудачного маникюра и потребовала компенсацию. Деньги она не получила.

Ранее юрист объяснила, как получить компенсацию за упавший на голову лед.

 
Теперь вы знаете
Россия уже в шаге от стагфляции. Кого уволят и куда сложнее всего устроиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
