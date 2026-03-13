Заблокируют ли Telegram с 1 апреля? Что об этом известно и какие возможны альтернативы

Уже более месяца россияне сталкиваются с замедлением мессенджера Telegram: сообщения не отправляются, а медиафайлы прогружаются с большой задержкой. В Сети полагают, что не за горами блокировка этого канала связи в России. Даже называют дату — 1 апреля 2026 года. Действительно ли работа мессенджера будет ограничена, какого мнения придерживается Роскомнадзор и что делать пользователям и блогерам в случае блокировки — в материале «Газеты.Ru».

Начало сбоев в Telegram

О массовых сбоях в работе мессенджера Telegram начали говорить в середине января 2026 года. Тогда несколько СМИ сообщили, что проблема была связана с действиями Роскомнадзора в отношении мессенджера. Но ведомство опровергло сообщения о частичной блокировке.

В Госдуме сбои сочли «предупреждением» для Telegram от Роскомнадзора.

В Сети стали активно обсуждать блокировку самого популярного мессенджера в стране. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможное закрытие Telegram к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По мнению депутата, блокировка может быть проведена «по системе YouTube».

В Сети слова Делягина критиковали: депутату даже пришлось отдельно уточнить, что сказанное им — не более чем личное предположение, которое он сделал на основе оценки текущей ситуации. Он отметил, что его слова неверно интерпретировали, и указал, что не поддерживает ограничения в отношении мессенджера.

Как пытались ограничить Telegram в 2018 году Мессенджер Павла Дурова пытались заблокировать еще в 2017 году, после вступления в силу «закона Яровой», обязывающего операторов телекоммуникационных услуг хранить записи сообщений и трафик клиентов полгода, а также предоставлять ФСБ России ключи для расшифровки переписки пользователей. Тогда ведомству были необходимы ключи от сообщений шести людей, обвиняемых в совершении теракта в метро Петербурга. Администрация Telegram назвала это требование технически невозможным, сославшись на то, что ключи хранятся на устройствах пользователей, а не на серверах мессенджера. Отдельно Павел Дуров посчитал, что требования ФСБ противоречат ст. 23 Конституции РФ — о праве на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Telegram было предъявлено требование предоставить технологию дешифровки сообщений в течение 15 дней, в случае отказа Роскомнадзор угрожал немедленно заблокировать мессенджер. Павел Дуров отметил, что угрозы ведомства результата не принесут, и 13 апреля 2018 года суд вынес решение в пользу РКН. Уже к 23 апреля ведомство заблокировало более 18 млн IP-адресов, и мессенджер потерял около 3% пользователей из России. В стране прошли акции «в поддержку свободного интернета», а в Telegram внедрили несколько инструментов для обхода блокировок. В 2020 году общественности и депутатам Госдумы удалось добиться прекращения блокировок Telegram. Тогда Павел Дуров отметил совершенствование методов обнаружения и удаления экстремистского контента. 18 июня Роскомнадзор объявил о снятии ограничений, хотя решение суда о блокировке так и не было отменено.

Меньше чем через месяц, 9 и 10 февраля 2026 года, пользователи Telegram снова пожаловались на частые сбои в работе мессенджера: только за 10 февраля на сервис «Сбой.рф» поступило более десяти тысяч жалоб. На этот раз информацию об ограничении работы приложения подтвердил Роскомнадзор.

Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Почему Telegram могут заблокировать

* Позиция органов власти

В Роскомнадзоре происходящее объясняют нарушением законодательства и сразу нескольких правил работы в России. Речь идет о размещении серверов на территории РФ, защите персональных данных, противодействии мошенничеству и создании механизмов для пресечения экстремизма и терроризма.

По сообщению РКН, у Telegram эти нарушения не устранены. В связи с этим ведомство продолжает вводить ограничения, чтобы добиться исполнения законов России.

Той же точки зрения придерживается и ряд представителей органов власти, например, глава Минцфиры Максут Шадаев. Он заявил, что Роскомнадзор замедляет Telegram из-за нарушений российского законодательства.

В феврале 2026 года депутат Госдумы Андрей Свинцов уточнил, что для Telegram есть возможности зарабатывать в России, но необходимо соблюдать законодательство — открыть полноценное присутствие в стране и платить налоги. Он предположил, что обсуждение вопросов может занять около полугода, и именно в этот период будет решаться вопрос о возможной полной блокировке мессенджера на территории РФ.

В то же время заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко отметил, что вопрос замедления работы мессенджера Telegram в профильном комитете не обсуждался. По его словам, Роскомнадзор может рассматривать блокировку сервиса только при наличии претензий с точки зрения законодательства.

* Позиция Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал два сообщения, посвященных ситуации вокруг Telegram в России. В англоязычном канале он написал, что Россия ограничивает доступ к Telegram и пытается заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры. Он привел в пример Иран, где Telegram был запрещен властями еще восемь лет назад, но пользователи нашли способ обойти ограничения.

durov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В русскоязычном канале Дуров негативно оценил переход россиян в национальный мессенджер Max, назвав его «принудительным переводом». Бизнесмен призвал не сравнивать Max и известное китайское приложение WeChat (в нем можно общаться и совершать платежные транзакции). По словам Дурова, второй «не назначали национальным мессенджером и не навязывали людям», он сам выиграл в конкурентной борьбе.

«Лишь после того как WeChat органически завоевал большинство аудитории, государство начало интегрировать в него свои услуги», — отметил бизнесмен. А еще он привел в пример KakaoTalk и LINE, главные мессенджеры Южной Кореи и Японии, которые стали популярными без административной поддержки.

* Что по факту

Нельзя сказать, что администрация Telegram полностью игнорирует сигналы российских властей. Глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Сергей Боярский заявлял, что руководство мессенджера идет на контакт с Роскомнадзором и удаляет часть информации по требованию, однако до сих пор не соблюдает российское законодательство — не локализирует данные пользователей на территории РФ, не удаляет запрещенную к распространению информацию и не сотрудничает с правоохранительными органами в раскрытии тяжких преступлений.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» коммерческий директор CloudBuying Кирилл Кудрявцев, важно понимать: дискуссия идет не вокруг даты, а вокруг выполнения требований закона.

Telegram уже начал активнее блокировать запрещенный контент — только за последнее время удалено более 230 тысяч каналов и файлов. Это сигнал, что переговорный процесс продолжается. Кирилл Кудрявцев коммерческий директор CloudBuying

Сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля

17 февраля Telegram-канал Baza опубликовал резонансное сообщение о полной блокировке мессенджера на территории России по аналогии с Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Авторы утверждали, что это произойдет уже 1 апреля, ссылаясь на источники «из нескольких ведомств».

«Применяться мера будет на территории всей России: приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы», — указано в сообщении.

В конце сообщения авторы прикрепили ссылку на канал Max, поэтому некоторые пользователи восприняли публикацию как попытку «перегнать» аудиторию канала из Telegrama в российский мессенджер.

Несмотря на сомнения в точности информации, сообщение о блокировке 1 апреля подхватили многие СМИ. Депутат Свинцов назвал это первоапрельской шуткой и предложил рассматривать эту дату как срок, к которому Telegram мог бы легализоваться в России. Но депутат отметил: это возможно только при наличии желания самой компании.

«Напомню, что на этой неделе Telegram заблокировал более 230 тысяч каналов и файлов. Поэтому взаимодействие идет, надежда на снятие ограничений все-таки есть», — заключил Свинцов.

Депутат Андрей Свинцов Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов заявил «Газете.Ru», что сообщение о полной блокировке Telegram в России с 1 апреля может быть отражением переговорной позиции властей в диалоге с мессенджером, однако данные о точных датах блокировки «выглядят странно».

Лично я считаю, что это может быть переговорной позицией и не более того. Точные даты отключения той или иной социальной сети, того или иного ресурса выглядят довольно-таки странно, тем более распространенное [сообщение] таким образом через какие-то там анонимные источники в Telegram, который сейчас замедляют, больше и сказать-то нечего. Евгений Попов заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Официального решения о блокировке Telegram нет, отметил Кирилл Кудрявцев. Это подчеркнули и другие эксперты, работающие с сервисом.

Роскомнадзор дату не подтверждал, а в публичных заявлениях власти говорят, что обсуждение сроков преждевременно. Кирилл Кудрявцев коммерческий директор CloudBuying

Кирилл Кудрявцев напомнил, что в Роскомнадзоре заняли сдержанную позицию: в ответ на запросы СМИ заявили, что им «нечего добавить к ранее опубликованной информации» о поэтапных ограничениях. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что судьба мессенджера зависит от его готовности выполнять российское законодательство и находиться в диалоге с властями. Еще год назад Песков признавал: Telegram — главный источник получения информации в России.

«Мы сегодня из каких источников узнали про беспилотники? Мы не побежали включать телевизор — мы схватили свои телефоны и включили Telegram. И Telegram — это главный источник получения информации в нашей стране»,

— подчеркивал представитель Кремля на конференции «Современные медиа» в марте 2025 года.

По словам пресс-секретаря президента РФ, у компании Павла Дурова есть шанс избежать блокировок — но только при выполнении трех условий. Необходимо:

* выполнить положения законодательства страны;

* быть на гибком контакте с властями;

* найти вариант для решения стоящих проблем.

В разговоре с «Газетой.Ru» руководитель направления influence-маркетинга Demis Group Артем Чумак предположил, что хотя официального подтверждения блокировки Telegram с 1 апреля нет, вероятно, что до лета эту площадку все же заблокируют.

Именно поэтому сейчас вокруг нее создается напряжение и давление: открытые судебные дела, пресс-релиз ФАС о запрете рекламы на ограниченных площадках, комментарии вышестоящих чиновников. Все это подтверждает курс России на создание «суверенного» интернета. Артем Чумак руководитель направления influence-маркетинга Demis Group

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что решение уже принято, и в данный момент государство просто дает время перейти на другие площадки. Он сослался на сообщение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ от 5 марта. В ведомстве разъяснили, что не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, а также доступ к которым ограничен.

Что с рекламой в Telegram? С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу закон о запрете размещения рекламы на интернет-ресурсах нежелательных, экстремистских или террористических организаций, а также на площадках, доступ к которым ограничен на территории страны. С ситуацией вокруг Telegram встал вопрос: законно ли теперь размещать в мессенджере рекламу? Федеральная антимонопольная служба сочла это незаконным. 6 марта в ведомстве сообщили, что при размещении интеграций в Instagram*, Facebook*, YouTube, Telegram и WhatsApp* выявлены признаки нарушения рекламного законодательства. Причем ответственность за подобные кейсы несет и рекламодатель, и распространитель. * — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена

В Роскомнадзоре отметили, что считают данные ФАС разъяснения достаточными.

Если Telegram заблокируют, поможет ли VPN?

Global Look Press

Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов считает, что Telegram в России не будет работать даже с VPN. По его словам, у Роскомнадзора есть техническая возможность отслеживать VPN-трафик.

«Они просто начнут его потихоньку поджимать. Telegram будет также тупить и через VPN. <...> Если кто-то думает, что Telegram всех обхитрит, все граждане скачают VPN и все будет работать, я хочу вас расстроить — не будет», — отметил депутат, подчеркнув, что это его мнение.

В Сети же полагают, что из-за технических возможностей Telegram может перестать работать только в одном случае — при отключении интернета в России.

В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт по информационной безопасности и председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности РФ (КС НСБ) Игорь Бедеров поделился, что Telegram сможет обходить практически любые блокировки, включая отключение интернета. Для этого необходимо, чтобы в сервисе появилась поддержка автономной сети Mesh технологии, которая позволяет обмениваться сообщениями напрямую между устройствами, формируя распределенную сеть без участия провайдеров и серверов. Но у технологии есть свои недостатки.

Если вдруг Telegram станет Mesh-мессенджером, с его аудиторией в 90 миллионов пользователей в России, особенно в крупных агломерациях вроде Москвы, Московской области и Петербурга, это будет серьезный риск с точки зрения распространения, например, мошеннического контента. Игорь Бедеров эксперт по информационной безопасности, председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ РФ

Кроме того, реализация подобной функции в Telegram сложна технически из-за масштабной экосистемы. Если внедрить функцию, то останутся доступными только текстовые и голосовые сообщения.

Руководитель направления influence-маркетинга Demis Group Артем Чумак предположил, что в случае блокировки можно вспомнить опыт Instagram.

Российская аудитория уже умело пользуется VPN-сервисами, поэтому мой совет прост: установите себе надежный платный VPN. Артем Чумак руководитель направления influence-маркетинга Demis Group

Как подготовиться к блокировке

В беседе с «Газетой.Ru» технический директор CG Projects Group Виктор Ерофеев предупредил: популярные рекламируемые «средства обхода блокировок» могут подвергнуть пользователей дополнительному риску, например утечке данных, финансовым транзакциям, злонамеренному мониторингу трафика.

О наиболее популярных средствах обхода также осведомлен регулятор, и предпринимает меры, достаточно успешно. То есть, если обход блокировок массовый, сервис или способ стараются прикрыть. Виктор Ерофеев технический директор CG Projects Group

Эксперты дали несколько советов пользователям, что можно сделать заранее. Виктор Ерофеев посоветовал завести резервные каналы — и для общения/чатов, и для публичной коммуникации. Делать их основными или нет, решать автору. Однако иметь работающую альтернативу — логично и оправданно.

Разработчик Егор Душин порекомендовал пользователям заранее экспортировать важные контакты и сохранить архивы переписок. Авторам — оповестить подписчиков о других способах связи, создать дублирующие рассылки.

Массовой замены Telegram для ведения каналов пока нет, поэтому разумная диверсификация площадок и оперативная коммуникация с аудиторией — ключевой шаг. Егор Душин разработчик

Заместитель генерального директора по операционному управлению КРОС Кирилл Лубнин посоветовал при выборе «запасного» мессенджера ориентироваться на количество пользователей: чем больше скачиваний в магазине приложений — тем больше шанс «встретить» там собственные контакты. У важных контактов лучше уточнить наиболее удобную альтернативную площадку.

Какие есть альтернативы

Ряд экспертов утверждает, что главная альтернатива Telegram в России — мессенджер Max, запущенный осенью 2025 года. В нем уже появились каналы официальных ведомств. Сейчас множество авторов и сообществ дублируют контент в Max. Но с технической частью приложения пока остается ряд нерешенных вопросов, заметил Виктор Ерофеев. В основном они касаются возможностей мессенджера и его аудитории.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Эксперт отметил, что в качестве других альтернатив пользователям предлагаются решения, находящиеся «в белых списках», а также сторонние бизнес-мессенджеры — но они используются как средства для коллективной работы. В поисках альтернативы Виктор Ерофеев рекомендовал прежде всего проанализировать собственные задачи.

Альтернативы Telegram как рекламной площадки, для тех, у кого основная аудитория там — не существует. Альтернативных систем «чтобы просто сообщения писать», например для рабочей команды, можно подобрать по вкусу. Здесь следует отметить, что большинство альтернативных публичных мессенджеров также подвергаются ограничениям. Виктор Ерофеев технический директор CG Projects Group

Некоторые сервисы активно «пользуются» сложившейся ситуацией и добавляют новые возможности, заметил Кирилл Лубнин. Например, «Яндекс Мессенджер» изначально позиционировался как корпоративный мессенджер, но сейчас доступен массовой аудитории. Из его преимуществ — интеграция с сервисами «Яндекса» и возможность совершать видеозвонки.

На случай усиления ограничений у пользователей останется несколько отечественных мессенджеров-альтернатив, в том числе MAX, VK Мессенджер, «Яндекс Мессенджер», Compass и eXpress. Для создателей контента аналогами Telegram могут стать MAX и ВКонтакте. Кирилл Кудрявцев коммерческий директор CloudBuying

В CloudBuying заявили, что уже получают запросы на «посевы» размещение нативной (естественной) рекламы в канале, при котором рекламный пост выглядит как обычный, опубликованный администратором в Max. По сообщениям аналитиков, интеграции там показывают неплохие результаты. На площадке почти нет рекламы, поэтому аудитория пока не устала от нее и хорошо вовлекается в коммерческий контент. А рекламодатели уже фиксируют перевыполнение плана по просмотрам Max на 10% за счет прироста аудитории.

Идет «миграция» из Telegram и соцсетей, авторы активно привлекают новых подписчиков из других источников. Охваты зачастую превышают даже количество подписчиков на канале, в то время как в Telegram этот показатель (ERR) в среднем равен 20-30%. Еще один плюс: в МАХ переходят в первую очередь самые лояльные и вовлеченные подписчики авторов контента, поэтому и уровень вовлечения здесь довольно высокий. Кирилл Кудрявцев коммерческий директор CloudBuying

Разумеется, силой перенести аудиторию из одного мессенджера в другой не удастся, поэтому многие авторы постараются «до последнего» вести каналы в Telegram, хотя рекламы в мессенджере станет значительно меньше: рекламодатель не согласится рисковать за право разместить контент даже у блогера-миллионника под угрозой штрафа до полумиллиона рублей.

В этой связи Виктор Ерофеев предположил, что рынок Telegram-рекламы перейдет в «черную зону». В этом случае реклама все равно будет, но размещения будут оплачиваться по непрозрачным схемам.

И перестанут регулироваться вовсе — появится и действительно запрещенный контент, и политика, и иноагенты, и разнообразные азартные игры, сомнительный заработок. Спрос на такую рекламу есть и всегда был. Кто-то из авторов-миллионников проявит сознательность, а кто-то и нет. В условии, когда возможность легально размещать рекламу (и платить с нее налоги) регулятор прикрыл, нас ждет дикий рынок. На мой взгляд, это достаточно печальная перспектива. Виктор Ерофеев технический директор CG Projects Group

Если говорить не только о сервисах обмена сообщениями, то новая аудитория может склониться к платформе с короткими видео, рекомендательными лентами, алгоритмической выдачей. Кирилл Лубнин заметил, что видеоформат становится вирусным и самым просматриваемым даже в Telegram, хотя изначально площадка была больше про текст. Он привел в пример исследование LiveDune за 2025 год, где выяснилось, что видеоконтент лидирует среди публикаций по количеству реакций и вовлеченности. Поэтому пользователи могут выбрать VK, OK («Одноклассники») и TikTok.

Отразится ли блокировка Telegram на СВО

Telegram-канал «Два майора» отметил, что для мобильных огневых групп, предназначенных для борьбы с БПЛА, платформа является единственным каналом связи. Военкор Александр Сладков отметил пользу Telegram в процессах управления, а корреспондент kp.ru Александр Коц уточнил, что у военных есть и другие каналы связи, но они менее привычны и удобны для бойцов.

Однако Дмитрий Песков усомнился в том, что на фронте заметят последствия замедления Telegram. «Не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера», — заявил он в беседе с журналистами.

Позже ФСБ сообщила о получении «многочисленных достоверных сведений» о том, что использование Telegram в зоне проведения спецоперации регулярно подвергает опасности российских военных. В ведомстве добавили, что использование Telegram военными ВС РФ в зоне СВО в последние три месяца неоднократно приводило к угрозе жизни военных. Кроме того, ВСУ и украинские спецслужбы могут оперативно получать размещаемые в Telegram данные и использовать их в военных целях, считают в ФСБ РФ.

Позиция Владимира Путина по Telegram на СВО Вопрос связи на СВО поднимал президент России Владимир Путин на встрече с женщинами-военнослужащими в преддверии 8 Марта. Он уточнил у командира батальона связи, согласна ли она с тем, что использование неподконтрольных властям РФ систем связи опасно для личного состава. Собеседница подтвердила опасения Путина, а Telegram назвала «вражеским видом связи», указав на потенциальный риск для личного состава при его использовании.

Депутат Андрей Свинцов посчитал, что после слов президента ситуация вокруг Telegram может измениться. По его словам, у компании Павла Дурова остается немного времени, чтобы либо привести деятельность в соответствие с российским законодательством и наладить взаимодействие с государственными органами, либо столкнуться с ограничениями в отношении бизнеса.