«Нас сжигайте вместе с коровами»: в регионах России массово забивают скот под предлогом опасной болезни

В нескольких регионах России фермеры заявили о массовом изъятии и уничтожении коров под предлогом борьбы с пастереллезом. Об этих случаях сообщают в Пензенской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае. В одном из сел люди уже выходили протестовать и перекрывали дорогу, опасаясь потерять единственный источник дохода. Фермеры заявили, что им не показали справок, подтверждающих заболевания животных, а убитые коровы были здоровыми. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Массовый убой

В нескольких регионах России владельцы личных подсобных хозяйств сообщили о массовом изъятии и уничтожении коров под предлогом борьбы с пастереллезом, сообщил Telegram-канал SHOT Проверка. По данным канала, такие случаи зафиксировали в Пензенской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае. Фермеры утверждают, что скот изымают из-за подозрения на пастереллез — острую инфекцию, которая может быть опасна и для человека. При этом, по их словам, документы, подтверждающие наличие заболевания, им не показывали, а часть уничтоженных животных могла быть здоровой .

Как сообщает SHOT Проверка, один из эпизодов произошел в селе Приволье Пензенской области. По словам владельца хозяйства, у него изъяли 128 коров. Он утверждает, что просил предъявить документы о подтвержденном диагнозе, однако получил отказ. После этого мужчина попытался обратиться в региональное управление Минсельхоза, но его перенаправили в Роспотребнадзор.

Отдельное возмущение у жителей вызвала утилизация туш. По их словам, после забоя останки животных некоторое время находились прямо в населенном пункте, а могильник для захоронения вырыли неподалеку от жилых домов.

Позже туши решили сжечь, однако, как утверждают фермеры, полностью утилизировать их не удалось.

Блокпосты и протесты в Сибири

Одним из наиболее громких эпизодов стал конфликт местных с властями в Новосибирской области. Протесты начались сразу в нескольких населенных пунктах: в Козихе, Новопичугове, Лукошине и Новоключах. Жители требуют показать документы о введении карантина и результаты анализов. По их словам, чиновники не объясняют, почему на убой отправляют животных без явных признаков болезни и не предъявляют документы.

В селе Козиха Ордынского района все началось 6 марта, когда дороги к населенному пункту внезапно перекрыли блокпостами. Машины на въезде обрабатывали дезинфицирующим раствором, а попасть в село без местной прописки было нельзя. Жителям сообщили, что в регионе выявлена опасная инфекция у животных — пастереллез. Заговорили о возможном уничтожении поголовья.

«Нам установили ограничения: один выезд из села, один въезд. Остальные — заблокировали, засыпали снегом. Мы не дадим никому здоровых коров сжигать. Сделайте анализы. Мы заложники, нас уничтожают. Никого в село не впустим. Только через нас. Тогда и нас сжигайте вместе с коровами», — заявили сельчане.

9 марта жители вышли к блокпосту и перекрыли дорогу, утверждая, что их животные не больны. Местные стали публиковать в соцсетях видео с упитанными коровами и бычками, которых хотят отправить на убой. В село прибыли сотрудники полиции. Некоторые жители снимали происходящее на телефоны и высказывали недовольство действиями властей.

Сельчане говорят, что работы у многих нет, без скота нечем будет кормить семьи.

10 марта глава Ордынского района Олег Орел предложил провести встречу с жителями. На ней одна из сельчанок, Ирина, заявила чиновникам, что считает происходящее незаконным. По ее словам, на сайте правительства области не публиковали распоряжение о введении карантина. Глава района ответил, что документы существуют, однако относятся к категории служебных .

Власти предложили компенсацию за уничтоженных животных — около 170–171 рубля за килограмм живого веса. Местные жители считают ее слишком низкой — рыночная стоимость мяса значительно выше. Возмущения вызвало и то, что ограничения не коснулись расположенного рядом племзавода «Ирмень», председатель которого является членом аграрного комитета регионального заксобрания.

Чиновники заявили, что вопрос об уничтожении скота на частных подворьях окончательно не решен и жители могут провести независимые исследования животных.

11 марта хозяева коров из Козихи собрались у здания Следкома в Новосибирске, чтобы пожаловаться на произвол местных властей.

«В нашем селе много скота, который обещали сжечь. Население живет за счет скота, так как нет работы. Мы просим, чтобы нам предоставили документы, но они — под грифом служебного пользования. Мы обращались в прокуратуру Ордынского района. Нам сказали, что все законно, документы есть, но показать нам их тоже не могут. Прокурор нам откровенно угрожал. Мы боимся за свою жизнь и жизнь своей скотины, так как заместитель главы [администрации] нам обещал, что приедет ОМОН, всех нас завалит, а скотину все равно сожгут», — рассказали жители в видеообращении.

Кроме того, глава Козихинского сельсовета Нина Чистякова грозила местной жительнице потерей работы, пишет Mash Siberia. По данным издания, она звонила школьной учительнице, и намекала, что та бюджетник и за работу ей нужно держаться.

Те, кто пытался воспрепятствовать уничтожению животных, получили повестки в МВД за организацию несанкционированного протеста.

В селе Новопичугово в этот же день полиция задержала жителей, сопротивлявшихся забою скота. Их родственники пожаловались, что в полиции им ничего не говорят о местонахождении задержанных, а также не позволяют передать своим близким еду и воду. Задержали и журналиста, освещавшего забой скота в Новосибирской области. В отношении корреспондента «НТС» Ивана Фролова начали проверку по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

На следующий день десятки полицейских и подразделения СОБРа съехались в село Новоключи Купинского района. По данным Mash Siberia, жителям объяснили такое количество силовиков «учениями». Человека, который снимал их на видео, «скрутили», пишет канал.

По словам жительницы поселка Светланы, после рейда «все в поселке живут в страхе», сидят по домам и не выходят на улицу . Ее двести животных — в том числе новорожденных телят, козлят и барашков — ветеринары усыпили без предупреждения, когда женщины не было дома. Никаких документов не показали даже после этого, но вечером к женщине пришла полиция. Ее мужа обвинили в организации поджога площадки для утилизации туш. Светлана считает, что это продолжение «показательной казни».

Глава администрации Ордынского района Олег Орел в разговоре с изданием «Подъём» заявил, что ситуация находится под контролем ветеринарных служб.

«Минсельхозом области будут определены меры господдержки на приобретение молодняка крупного рогатого скота для личных подсобных хозяйств, лишившихся сельскохозяйственных животных», — уточнил он.

Следственный комитет начал проверку по факту возможных нарушений со стороны сотрудников Минсельхоза. Официальные результаты проверки пока неизвестны.