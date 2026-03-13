Объединение создателей «Яшкино» и «Кириешек» внесли в перечень террористов

Объединение создателей брендов «Яшкино» и «Кириешки» Николая и Дениса Штенгеловых внесли в перечень террористов. Это следует из данных на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Объединение, членами которого являются Штенгелов Денис Николаевич... и Штенгелов Николай Васильевич», — сказано в сообщении.

Осенью прошлого года Тверской районный суд Москвы признал бизнесмена Штенгелова, его отца Николая и супругу Марию Коржилову экстремистским объединением и постановил обратить в доход государства их активы в KDV Group («Кириешки», «Бабкины семечки», Calve) на полмиллиарда рублей. По версии прокуратуры, Штенгеловы выводили за рубеж доходы бизнеса, а средства направлялись на поддержание экономик «недружественных стран», в частности США и Австралии, которые поставляли оружие Украине.

Позже в доход государства переданы акции компании «Кондитерус Ком», которая владеет брендами «Яшкино» и «Кириешки».

