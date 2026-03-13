Объединение создателей «Яшкино» и «Кириешек» внесли в перечень террористов

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Объединение создателей Яшкино и Кириешек Штенгеловых признали экстремистами
Объединение создателей брендов «Яшкино» и «Кириешки» Николая и Дениса Штенгеловых внесли в перечень террористов. Это следует из данных на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Объединение, членами которого являются Штенгелов Денис Николаевич... и Штенгелов Николай Васильевич», — сказано в сообщении.

Осенью прошлого года Тверской районный суд Москвы признал бизнесмена Штенгелова, его отца Николая и супругу Марию Коржилову экстремистским объединением и постановил обратить в доход государства их активы в KDV Group («Кириешки», «Бабкины семечки», Calve) на полмиллиарда рублей. По версии прокуратуры, Штенгеловы выводили за рубеж доходы бизнеса, а средства направлялись на поддержание экономик «недружественных стран», в частности США и Австралии, которые поставляли оружие Украине.

Позже в доход государства переданы акции компании «Кондитерус Ком», которая владеет брендами «Яшкино» и «Кириешки».

Ранее производитель «Роллтона» ответил на обвинения в финансировании ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Россия уже в шаге от стагфляции. Кого уволят и куда сложнее всего устроиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!