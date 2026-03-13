Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с декабря 2025 года

Центральный банк России установил официальный курс доллар США выше 80 рублей впервые с 20 декабря 2025 года. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Согласно данным регулятора, официальный курс валют на выходные и понедельник, 16 марта, составил: доллар — 80,23 рубля (рост на 1,16 рубля); евро — 91,98 рубля (рост на 0,60 рубля); китайский юань — 11,65 рубля (рост на 0,15 рубля).

6 марта член центрального совета партии «Справедливая Россия», экс-член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Епифанова спрогнозировала для «Газеты.Ru», что при затяжной войне на Ближнем Востоке и сохранении дисконтов на российскую нефть курс доллара может достигнуть 105 рублей и более.

По ее словам, ситуация, когда нефть дорожает, а рубль не укрепляется или даже проседает, абсолютно возможна, и мы это уже наблюдаем на текущих торгах, где доллар подскочил из-за общей паники инвесторов и бегства в доллар как в некую безопасную отдушину.



