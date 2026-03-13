Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с декабря 2025 года

Центробанк России повысил курс доллара на 1,16 рубля до 80,23 рубля
LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Центральный банк России установил официальный курс доллар США выше 80 рублей впервые с 20 декабря 2025 года. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Согласно данным регулятора, официальный курс валют на выходные и понедельник, 16 марта, составил: доллар — 80,23 рубля (рост на 1,16 рубля); евро — 91,98 рубля (рост на 0,60 рубля); китайский юань — 11,65 рубля (рост на 0,15 рубля).

6 марта член центрального совета партии «Справедливая Россия», экс-член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Епифанова спрогнозировала для «Газеты.Ru», что при затяжной войне на Ближнем Востоке и сохранении дисконтов на российскую нефть курс доллара может достигнуть 105 рублей и более.

По ее словам, ситуация, когда нефть дорожает, а рубль не укрепляется или даже проседает, абсолютно возможна, и мы это уже наблюдаем на текущих торгах, где доллар подскочил из-за общей паники инвесторов и бегства в доллар как в некую безопасную отдушину.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
