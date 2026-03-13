«Бог им судья»: Ротенберг об отсутствии санкций от IIHF в отношении США

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением об отсутствии санкций со стороны Международной федерации хоккея (IIHF) против США на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявив, что все вернется бумерангом, передает «Матч ТВ».

«Бог им судья. Все должно быть честно, особенно когда мы говорим про то, что все должны быть в равных условиях. Не должно быть никакой дискриминации по национальному признаку. Как жизнь показывает, все вернется бумерангом», — сказал Ротенберг.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.



Ранее американский хоккеист заявил, что хочет видеть сборную России на международных стартах.