Компания Azur Air начала отменять рейсы в Таиланд после ограничения сертификата

Авиакомпания Azur Air отменила часть рейсов в Таиланд после того, как Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта компании. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

«С конца марта 2026 года авиакомпания Azur Air досрочно завершает полетную программу в Паттайю», — говорится в посте.

Так, с 25 марта чартерные рейсы в Паттайю не будут выполняться из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга. Однако рейсы на Пхукет из указанных городов будут выполнены.

До этого в пресс-службе Росавиации заявили, что в результате проведенных мероприятий было выявлено несколько нарушений обязательных требований воздушного законодательства РФ. Azur Air должна представить Росавиации четкий план устранения замечаний.

Руководству компании рекомендовали в кратчайшие сроки повысить уровень безопасности полетов и сократить программу рейсов. Если замечания не будут устранены до 8 июня, сертификат аннулируют.

Ранее в Минтрансе РФ оценили успехи России в обслуживании иностранных самолетов.

 
