Российский горнолыжник завоевал вторую бронзовую медаль на Паралимпиаде

Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх в гигантском слаломе.

Бугаев, выступающий в классе LW6/8-2 (поражение части руки), показал время 2 минуты 11,14 секунды по итогам двух попыток. Победу одержал француз Артур Боше (2.07,76). Вторым стал швейцарец Робин Кюш (2.09,72).

Также Бугаев на Паралимпиаде 2026 года завоевал бронзу в скоростном спуске. Спортсмен принес сборной России восьмую медаль на Паралимпиаде. В активе российской команды четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые награды.

За сборную России на Играх выступают шесть спортсменов, впервые с 2014 года атлеты допущены на Паралимпиаду под флагом страны.

Международный паралимпийский комитет в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.



Ранее российский снoyбордист занял 12-е место на Паралимпиаде в банкед-слаломе.