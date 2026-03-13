Размер шрифта
В России признали иноагентом правнучку Никиты Хрущева

Минюст России включил в реестр иноагентов политолога Нину Хрущеву
nina.khrushcheva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Политолог Нина Хрущева — правнучка бывшего лидера СССР Никиты Хрущева — попала в перечень иностранных агентов. Об этом свидетельствуют данные сайте Минюста РФ.

По данным ведомства, Хрущева распространяла недостоверную информацию о политике органов публичной власти России, выступала против специальной военной операции на Украине, а также участвовала в создании материалов иноагентов.

В настоящее время Нина Хрущева проживает в США, работает профессором Новой школы в Нью-Йорке и читает курсы по международным СМИ, пропаганде и истории России.

Также в реестр иноагентов внесены журналист Сергей Резник, философ и публицист Вадим Штепа, профессор Парижской школы экономики Екатерина Журавская и активист Алексей Нестеренко.

В феврале 2026 года Нина Хрущева заявила, что Крым является частью Украины. По ее словам, передача полуострова украинской ССР в 1954 году была «менеджерским решением» руководства Советского Союза якобы для того, чтобы привязать Украину к России. Заявление вызвало волну критики. Так, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал слова Хрущевой «предательством», а бывший сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди уличила политолога в незнании истории.

Ранее адвокат рассказал, можно ли платить за музыку иноагентов на свадьбе.

 
