Сомелье раскрыл, вредит ли ежедневное употребление бокала вина

Сомелье Зотов посоветовал чередовать вино с водой, чтобы не нагружать печень
BorisK9/Shutterstock/FOTODOM

Частое употребление одного бокала вина за обедом не только не вредит здоровью, но и помогает в расщеплении пищи. Об этом «Газете.Ru» рассказал член Российской ассоциации сомелье Андрей Зотов.

«На этот вопрос будет много мнений в зависимости от того, кого мы спросим: с точки зрения наркологов, докторов, точно это будет уже алкоголизмом. Можно посмотреть на разные культуры других стран, где, например, виноделие — давно часть культуры, где вино не считается даже алкогольным напитком, но считается продуктом питания. Это абсолютно нормально — выпить бокальчик за обедом. Мое мнение, если мы говорим действительно про бокал — это 150 миллилитров в сопровождении гастрономии, за едой, качественного алкоголя — это хорошо, потому что ферменты могут помочь в расщеплении. Например, если мы едим какую-то довольно тяжелую мясную пищу, красное вино тут поможет», — сказал он.

Зотов уточнил, что употребление алкоголя нужно чередовать с водой, чтобы снизить концентрацию отравляющих веществ.

«Любой алкоголь потом будет распадаться на отравляющие вещества, поэтому нужно помнить про водный баланс — пить не только вино, но и воду. Порция алкоголя — порция воды, таким образом мы нивелируем, снижаем концентрацию этих отравляющих веществ, потому что в разбавленном виде концентрация будет ниже. Любой алкоголь — диуретик и выводит у нас воду из организма. Как и во всем, хороша мера. И лучше пить за несколько часов до сна, чтобы у нас успел переработаться этот алкоголь и чтобы не было такой высокой нагрузки на печень в ночное время, потому что иначе это скажется и на качестве сна. За обедом бокальчик — замечательно», — добавил он.

Ранее Роскачество назвало лучшие российские розовые вина.

 
