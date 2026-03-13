Семья за сутки перебрала 10 тонн мусора в поисках выброшенного золота

Семья в Китае сутки перебрала 10 тонн мусора в поисках выброшенного золота, пишет Sohu.

В городе Шанжао женщина по ошибке выбросила в мусор более килограмма золота стоимостью около $218 тысяч. По словам владелицы драгоценного металла, она незадолго до этого забрала украшения и слитки из банковского хранилища, так как планировала их продать. Драгоценности китаянка временно оставила дома. Однако утром ее сестра во время уборки приняла пакет с золотом за мусор и выбросила его в уличный контейнер.

«Моя сестра немного сумасшедшая — она просто решила, что это мусор», — рассказала женщина.

Около 11 часов утра семья обнаружила пропажу и сразу обратилась в полицию. Правоохранители проверили записи камер наблюдения и выяснили, что мусор уже забрал санитарный грузовик и отвез его на мусороперерабатывающий завод в соседнем городе.

В тот же день семья вместе с полицией поспешила на завод и остановила несколько мусоровозов, которые направлялись на разгрузку. Власти и сотрудники коммунальной службы помогли организовать поиски.

В итоге, перебрав около 10 тонн мусора, удалось найти золотые слитки и украшения общим весом более 1000 граммов — почти все пропавшее золото. По словам владелицы, она до сих пор не может поверить, что драгоценности удалось вернуть.

