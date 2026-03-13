Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Китае семья за сутки перебрала 10 тонн мусора в поисках выброшенного золота
Umit Bektas/Reuters

Семья в Китае сутки перебрала 10 тонн мусора в поисках выброшенного золота, пишет Sohu.

В городе Шанжао женщина по ошибке выбросила в мусор более килограмма золота стоимостью около $218 тысяч. По словам владелицы драгоценного металла, она незадолго до этого забрала украшения и слитки из банковского хранилища, так как планировала их продать. Драгоценности китаянка временно оставила дома. Однако утром ее сестра во время уборки приняла пакет с золотом за мусор и выбросила его в уличный контейнер.

«Моя сестра немного сумасшедшая — она просто решила, что это мусор», — рассказала женщина.

Около 11 часов утра семья обнаружила пропажу и сразу обратилась в полицию. Правоохранители проверили записи камер наблюдения и выяснили, что мусор уже забрал санитарный грузовик и отвез его на мусороперерабатывающий завод в соседнем городе.

В тот же день семья вместе с полицией поспешила на завод и остановила несколько мусоровозов, которые направлялись на разгрузку. Власти и сотрудники коммунальной службы помогли организовать поиски.

В итоге, перебрав около 10 тонн мусора, удалось найти золотые слитки и украшения общим весом более 1000 граммов — почти все пропавшее золото. По словам владелицы, она до сих пор не может поверить, что драгоценности удалось вернуть.

Ранее китаец нашел в желудке утки, которую хотел приготовить, 10 грамм золота.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!