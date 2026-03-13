«Она верит в чудо». Лерчек легла в больницу для прохождения химиотерапии

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) госпитализирована в онкоцентр имени Блохина и начала прохождение химиотерапии из-за обнаруженного у нее рака желудка. По словам близких, девушка сохраняет позитивный настрой и верит в лучшее. При этом онколог указал, что рак желудка является одной из самых агрессивных форм онкологии, а потому прогнозы при запущенной болезни обычно неутешительны.

Блогерша Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. Об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал ее гражданский муж, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

«Сегодня нас госпитализировали в клинику, чтобы <...> завтра начать химиотерапию. Лера молодец! Настроена позитивно!»

— написал мужчина вечером 12 марта.

Он также опубликовал видео, на котором Лерчек везут по больничному коридору в кресле-каталке.

im__lu_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Источник ТАСС сообщил, что блогерша уже проходит лечение: « Лерчек начала курс химиотерапии в государственном онкологическом центре им. Блохина. Его было необходимо начать экстренно, так как ситуация с состоянием здоровья Чекалиной непростая».

Подруга Лерчек Кристина Дудкова в разговоре с РИА Новости заявила, что Чекалина, несмотря на диагноз, сохраняет «максимально позитивный настрой».

«Она верит в лучшее, в чудо, которое случается. Мы все верим в самое лучшее. Вся семья с таким настроем. Нет тех, кто думает о каких-то плохих исходах. Это не на словах, это на действиях и деле видно. Все на позитиве, все на заряде. И мне кажется, что с таким настроем можно победить этот ужас», — сказала девушка.

По данным Telegram-канала Mash, блогерша проходит химиотерапию в государственной больнице, поскольку у нее нет денег на пребывание в частной клинике. При этом родственники и друзья собирают средства на лечение. Также утверждается, что Лерчек помогает бывший муж Артем Чекалин, однако из-за наложенного судом запрета на общение не может поддержать ее лично.

Рак, метастазы и разрушение позвонков

Об обнаружении у Лерчек онкологического заболевания Сквиччиарини объявил 8 марта. Он раскрыл, что девушка давно страдала от симптомов болезни, однако из-за нахождения под домашним арестом не могла пройти обследование, поскольку суд и следователи отказывали на прошения разрешить поход к врачам. После того, как 26 февраля она родила от гражданского мужа ребенка, ее состояние ухудшилось, а боли возобновились.

«Также была проведена операция на позвоночнике, так как несколько позвонков уже начали разрушаться . А в легких найдены метастазы», — написал Сквиччиарини.

Позже подруга Чекалиной Алина Акилова уточнила, что блогерше диагностировали рак желудка четвертой стадии:

«Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда, все, что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит <...> Рак желудка с метастазами в легких и других местах».

Она добавила, что Лерчек страдает от сильных болей, которые врачи заглушают препаратами.

По словам Сквиччиарини, метастазы также обнаружены в позвоночнике и ногах девушки.

Главный онколог Европейской клиники Андрей Пылев в комментарии kp.ru указал, что для оценки вероятности улучшения здоровья блогерши надо знать гистологическую форму и распространенность болезни. Однако, если у нее «классический рак желудка», который является одной из самых агрессивных форм опухолей, то на запущенной стадии прогноз обычно является неблагоприятным .

«Лечение в данном случае лекарственное, но как-то вылечиться полностью в данной ситуации уже невозможно. Можно уменьшить проявление болезни, уменьшить размеры очагов, как-то стабилизировать состояние на время, безусловно продлить жизнь на фоне терапии, но о ремиссии речь идти не может, если опять же мы говорим о классическом раке желудка», — сказал врач.

Тем временем адвокат Максим Блинов рассказал телеканалу РЕН ТВ, что из-за обнаружения у Лерчек онкологического заболевания в случае, если суд приговорит ее к лишению свободы, блогершу могут освободить от отбывания наказания.