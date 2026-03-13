Пятеро мужчин изнасиловали школьницу и сбросили в колодец

Группа мужчин жестоко надругалась над несовершеннолетней в Индии. Об этом сообщает The Times of India.

16-летняя десятиклассница направлялась к старому дому своей семьи, когда ее схватили пять человек, затащили в здание и надругались в ванной. Местные жители услышали крики девочки. Поняв, что их могут поймать, мужчины сбросили школьницу в колодец. Спасти ее не удалось.

Преступники скрылись, убежав в сторону полей. В результате полиции удалось задержать одного из них.

Известно, что девушка проживала в деревне вместе с матерью и сестрой. Последняя утверждает, что их семья знает всех этих мужчин. Какие отношения их связывают, не уточняется.

Ситуация разозлила местных жителей. Они пришли к местному полицейскому участку сразу после того, как информация о произошедшем распространилась. Недовольные ушли только после того, как их заверили, что одного из преступников поймали.



