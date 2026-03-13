Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Пятеро мужчин изнасиловали школьницу и сбросили в колодец

В Индии пятеро мужчин надругались над школьницей
Shutterstock

Группа мужчин жестоко надругалась над несовершеннолетней в Индии. Об этом сообщает The Times of India.

16-летняя десятиклассница направлялась к старому дому своей семьи, когда ее схватили пять человек, затащили в здание и надругались в ванной. Местные жители услышали крики девочки. Поняв, что их могут поймать, мужчины сбросили школьницу в колодец. Спасти ее не удалось.

Преступники скрылись, убежав в сторону полей. В результате полиции удалось задержать одного из них.

Известно, что девушка проживала в деревне вместе с матерью и сестрой. Последняя утверждает, что их семья знает всех этих мужчин. Какие отношения их связывают, не уточняется.

Ситуация разозлила местных жителей. Они пришли к местному полицейскому участку сразу после того, как информация о произошедшем распространилась. Недовольные ушли только после того, как их заверили, что одного из преступников поймали.

Ранее юноша вместе с друзьями похитил свою возлюбленную и изнасиловал.

 
Теперь вы знаете
Россия уже в шаге от стагфляции. Кого уволят и куда сложнее всего устроиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!