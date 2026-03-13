Эксперт назвал причины ухода китайских машин с российского рынка

Автоэксперт Баканов объяснил, почему Tiggo 4 и Jetour X50 исчезли с авторынка РФ

Причины ухода китайских машин с российского рынка в каждом конкретном случае разные. Подробности «Российской газете» объяснил автоэксперт Петр Баканов.

В одних случаях речь идет о ребрендинге либо бэдж-инжиниринге, когда автомобиль фактически меняет вывеску. В других ситуациях производители проводят обновление модельных линеек.

Важно также учитывать и экономический фактор — повышение цен, корректировка утилизационного сбора. Содержание широкой линейки автомобилей может быть финансово нецелесообразно.

В качестве примера эксперт привел кроссовер Chery Tiggo 4, на смену которому пришел Tenet T4. Он отметил, что держать две конкурирующие модели в одном ценовом сегменте — не лучшее решение.

