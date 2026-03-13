Эксперт назвал причины ухода китайских машин с российского рынка

Причины ухода китайских машин с российского рынка в каждом конкретном случае разные. Подробности «Российской газете» объяснил автоэксперт Петр Баканов.

В одних случаях речь идет о ребрендинге либо бэдж-инжиниринге, когда автомобиль фактически меняет вывеску. В других ситуациях производители проводят обновление модельных линеек.

Важно также учитывать и экономический фактор — повышение цен, корректировка утилизационного сбора. Содержание широкой линейки автомобилей может быть финансово нецелесообразно.

В качестве примера эксперт привел кроссовер Chery Tiggo 4, на смену которому пришел Tenet T4. Он отметил, что держать две конкурирующие модели в одном ценовом сегменте — не лучшее решение.

До этого журнал Motor со ссылкой на опрошенных экспертов опубликовал материал, в котором отметил, что автомобили Geely Emgrand EC7, Great Wall Hover H3/H5, Changan CS75 Plus, Chery Amulet и Lixiang L9 не стоит покупать подержанными.

Ранее глава «Автостата» сообщил о росте спроса на одну марку китайских авто.

 
