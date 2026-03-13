Российские скелетонисты завоевали бронзу чемпионата мира

Скелетонисты Князева и Зыков завоевали бронзу юниорского чемпионата Европы
РУС «ГЦОЛИФК»/Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Российские скелетонисты Полина Князева и Еремей Зыков старли бронзовыми призерами юниорского чемпионата Евроаы в смешанной эстафете.

Победу одержали представители Германии Мари Ангерер и Мартин Буххайм, серебро досталось латвийской паре Камила Крустина и Ренарс Юмикис.

Российский спортсмены выступают в соревнованиях в нейтральном статусе.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. На Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе выступили 13 россиян, единственную медаль команде принес ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев рассказал, сколько федераций допустят россиян в ближайшее время.

 
