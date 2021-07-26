Президент Туниса уволил премьера и распустил парламент

Президент Туниса Каис Саид заявил об отставке премьер-министра Хишама Машиши. Также была приостановлена работа Ассамблеи народных представителей — однопалатного парламента — на фоне протестов, передает агентство Alarabiya.

Кроме того, депутатов лишили неприкосновенности.

Глава государства объявил, что сейчас он сам будет возглавлять правительство Туниса.

Спикер парламента Туниса, лидер партии «Ан-Нахда» («Возрождение») Рашид Ганнуши считает, что Саид причастен к попытке госпереворота.

25 июля в Тунисе люди вышли на улицы столицы и других крупных городов с требованием распустить парламент, а также провести досрочные выборы. Участники акции призвали к социальным и экономическим реформам. Протестующие выступали против политики правящей партии «Ан-Нахда», находящейся у власти с 2011 года.

Ранее глава Минобороны Армении Арутюнян ушел в отставку. Вагаршак Арутюнян был назначен главой Минобороны 20 ноября 2020 года после обострения конфликта в Нагорном Карабахе.