ЕСПЧ отклонил запрос России о применении обеспечительных мер к Украине

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал России в применении обеспечительных мер к Украине в рамках ее жалобы на нарушение Киевом Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

В своей жалобе Россия, в частности, потребовала отменить ограничения на использование русскоязычным населением родного языка в школах, СМИ и интернете, а также прекратить водную блокаду Крыма.

ЕСПЧ не счел возможным применить статью 39, мотивировав это тем, что ситуация «не сопряжена с риском нанесения невосполнимого ущерба».

Ранее ЕСПЧ подтвердил получение межгосударственной жалобы от России на нарушение Киевом Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

22 июля стало известно о том, что Россия направила в Европейский суд по правам человека жалобу против Украины — в ней осуждаются действия руководства этой страны, которые оно совершало с 2014 года: от дискриминации русскоязычного населения до водной блокады Крыма и вооруженных действий в Донбассе.