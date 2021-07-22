Кулеба прокомментировал иск России против Украины в ЕСПЧ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал иск, который Россия подала против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), передает телеканал «Украина-24».

«Не вмешиваясь в правосудие ЕСПЧ, я могу абсолютно заверить, что у этого искового заявления нет никаких шансов быть удовлетворенным и он подан Россией исключительно с пропагандистской целью. Никаких других результатов, кроме информационного шума и траты времени на написание ответа, у этого заявления не будет», — заявил Кулеба.

Ранее постоянный представитель России в Совете Европы посол Иван Солтановский заявил, что рассмотрение российской жалобы против Украины в ЕСПЧ может занять годы.

Россия подала межгосударственную жалобу против Украины в Европейский Суд по правам человека на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Москва обвиняет власти Киева в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми в 2014 году на площади Независимости в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, а также в Донбассе.

Кроме того, обращение касается «практики подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы средств массовой информации», запрета работы сайтов, преследования журналистов, политиков и рядовых граждан.