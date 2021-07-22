Постпред: рассмотрение российской жалобы против Украины в ЕСПЧ может занять годы

Рассмотрение межгосударственной жалобы России против Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) может занять несколько лет, прогнозирует постоянный представитель РФ в Совете Европы посол Иван Солтановский. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ранее на рассмотрение подобных жалоб уходили многие годы», — сказал Солтановский.

Дипломат пояснил, что, хотя председатель Европейского суда Роберт Спано планирует сократить эти сроки, рассмотрение любой межгосударственной жалобы в процедурном плане предполагает стадию предварительного решения о ее приемлемости, а после – постановление по существу.

«На каждой из этих стадий обычно проводятся публичные слушания. В ряде случаев требуется принятие дополнительного постановления Суда по вопросу о выплате справедливой компенсации. С учетом этого, на наш взгляд, процесс может занять несколько лет», — рассказал Солтановский.

Россия подала межгосударственную жалобу против Украины в Европейский Суд по правам человека на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Москва обвиняет власти Киева в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми в 2014 году на площади Независимости в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, а также в Донбассе. Кроме того, обращение касается «практики подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы средств массовой информации», запрета работы сайтов, преследования журналистов, политиков и рядовых граждан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обращение Москвы в ЕСПЧ с жалобой на Украину абсолютно закономерным. По его словам, ЕСПЧ часто выносит вердикты по разным вопросам, и Россия вправе ожидать реакции ЕСПЧ на негативные процессы, происходящие на Украине.